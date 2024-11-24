Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh Domain/Hosting/Server Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang
- Hà Nội: Tòa nhà Kim Hoàn, Ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh Domain/Hosting/Server Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Tìm kiếm, phát triển mới khách hàng sản phẩm thiết kế Website, Hosting, tên miền
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ thiết kế Webstie, Hosting, tên miền của công ty tới khách hàng.
Đàm phán với khách hàng, hỗ trợ ký hợp đồng.
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng, giải đáp vướng mắc của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty
Nhận và chăm sóc nguồn khách hàng từ công ty giao xuống, đảm bảo hiệu quả chuyển đổi.
Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc phân công và điều động
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy phân tích, nhận định vấn đề và chủ động đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc về dịch vụ thiết kế website ...
Trung thực, nhanh nhen, khả năng giao tiếp tốt
Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trên 15.000.0000 VNĐ bao gồm LCB + Hoa hồng cạnh tranh + phụ cấp + thưởng
Thử việc 100% lương + có hoa hồng ngay trong thời gian thử việc
KHÔNG YÊU CẦU LAPTOP
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Team Leader
Review lương 1 lần/năm hoặc theo năng lực thực tế
Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch,...
Nghỉ phép: 15 ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương
Được tham gia các chương trình đào tạo: sản phẩm, kỹ năng...
Bảo hiểm xã hội: Tham gia theo quy định nhà nước
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm (tối thiểu 2 lần/năm);
Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, văn nghệ...), các hoạt động vui chơi
Teabreak hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI