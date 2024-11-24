Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Kinh doanh Domain/Hosting/Server

Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang

Kinh doanh Domain/Hosting/Server

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh Domain/Hosting/Server Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Kim Hoàn, Ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Domain/Hosting/Server Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tìm kiếm, phát triển mới khách hàng sản phẩm thiết kế Website, Hosting, tên miền
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ thiết kế Webstie, Hosting, tên miền của công ty tới khách hàng.
Đàm phán với khách hàng, hỗ trợ ký hợp đồng.
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng, giải đáp vướng mắc của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty
Nhận và chăm sóc nguồn khách hàng từ công ty giao xuống, đảm bảo hiệu quả chuyển đổi.
Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc phân công và điều động

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 06 THÁNG kinh nghiệm Kinh Doanh, Telesales, tư vấn
Tư duy phân tích, nhận định vấn đề và chủ động đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc về dịch vụ thiết kế website ...
Trung thực, nhanh nhen, khả năng giao tiếp tốt

Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7.000.000 - 10.000.000 + Commission (Upto 25M)
Thu nhập trên 15.000.0000 VNĐ bao gồm LCB + Hoa hồng cạnh tranh + phụ cấp + thưởng
Thử việc 100% lương + có hoa hồng ngay trong thời gian thử việc
KHÔNG YÊU CẦU LAPTOP
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Team Leader
Review lương 1 lần/năm hoặc theo năng lực thực tế
Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch,...
Nghỉ phép: 15 ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương
Được tham gia các chương trình đào tạo: sản phẩm, kỹ năng...
Bảo hiểm xã hội: Tham gia theo quy định nhà nước
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm (tối thiểu 2 lần/năm);
Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, văn nghệ...), các hoạt động vui chơi
Teabreak hàng tuần

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang

Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

