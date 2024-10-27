Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Logistics thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Dương

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Km6, Quốc lộ 379 Xã Tân Tiến, Văn Giang...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Chịu trách nhiệm về KPIs doanh số cá nhân

Thực hiện kế hoạch doanh thu: Tìm kiếm khách hàng, mở rộng khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng hiện hữu.

Tiếp cận, giới thiệu, tư vấn dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Lên kế hoạch tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới nhằm chỉ tiêu KPI về phát triển nhóm khách hàng mới.

Trình Trưởng phòng Kinh doanh phê duyệt các kết quả đàm phán hợp đồng, giá, chiết khấu, hoa hồng.

Thực hiện các báo giá, hợp đồng với khách hàng.

Thương lượng với khách hàng để tìm ra hướng giải quyết nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách.

Hỗ trợ Marketing trong việc đánh giá tính hiệu quả của sản phẩm - dịch vụ mới.

Phối hợp với các Phòng ban liên quan cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đến khách hàng và thu hồi công nợ.

Kiểm tra, theo dõi thông tin hàng hóa và báo lại cho khách hàng bằng email, điện thoại hoặc văn bản

2. Chăm sóc khách hàng theo khu vực, chi nhánh phụ trách

3. Nhập liệu và báo cáo kết quả kinh doanh với quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành Kinh tế, Ngoại thương, ...

- Đã có kinh nghiệm kinh doanh thị trường trên 01 năm, ưu tiên ứng viên cùng mảng logistics tối thiểu 6 tháng trở lên)

- Khả năng nắm bắt thị trường và học hỏi nhanh

- Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, lập kế hoạch kinh doanh và CSKH

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại các khu vực gần nơi sinh sống (làm việc linh động online/offline)

- Mức thu nhập hấp dẫn: 10 triệu - 20 triệu ++ (gồm Lương cứng + Lương thưởng KPIs) + Hoa hồng

- Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 + 2 ngày thứ 7/tháng

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: 6 tháng review 1 lần về thu nhập và cấp bậc

- Thực chiến cùng anh chị quản lý và lãnh đạo có tầm nhìn, có chiến lược và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.

- Các chính sách BHXH, lương tháng 13, team building, ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN

