Tuyển Sales Logistics thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - chi nhánh Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - chi nhánh Hải Phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - chi nhánh Hải Phòng

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: BH 01

- 09 Vinhomes Imperia, Thượng Lý, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực Logistics - Vận tải. Liên hệ, tư vấn, giới thiệu dịch vụ vận tải của công ty đến khách hàng. Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu dịch vụ và thu thập thông tin khách hàng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Theo dõi, cập nhật thông tin về nhu cầu vận tải của khách hàng. Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng phát triển của ngành Logistics - Vận tải. Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá dịch vụ của công ty.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng thành thạo. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành Logistics - Vận tải.
Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - chi nhánh Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - chi nhánh Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - chi nhánh Hải Phòng

Công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - chi nhánh Hải Phòng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BH 01-09 Vinhome Imperis, Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

