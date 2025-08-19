Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1511 - 1515 Đường 3 Tháng 2, Phường 16, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc

Tiếp cận và phục vụ khách hàng có nhu cầu nâng cấp ô tô, mang lại trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp, tăng doanh số bán hàng, xây dựng hình ảnh, uy tín cho Công ty;

Là cầu nối giữa khách hàng và các sản phẩm/dịch vụ nâng cấp xe, đóng vai trò tư vấn chuyên sâu và định hướng giải pháp phù hợp với từng dòng xe;

Tư vấn trực tiếp các sản phẩm/dịch vụ nâng cấp ô tô tại showroom hoặc qua điện thoại/Zalo/Fanpage;

Tiếp đón khách hàng, tìm hiểu nhu cầu và đề xuất gói nâng cấp phù hợp với dòng xe và ngân sách;

Chế độ hậu mãi: hỏi thăm tình trạng sử dụng, hướng dẫn sử dụng sản phẩm đúng cách, xử lý phản hồi nếu có;

Theo dõi đơn hàng, phối hợp với bộ phận kỹ thuật để đảm bảo tiến độ và chất lượng lắp đặt cho khách;

Trưng bày sản phẩm, vệ sinh khu vực showroom, đảm bảo hình ảnh chuyên nghiệp;

Báo cáo doanh số hằng ngày, cập nhật tình hình khách hàng và thị trường;

Tham gia các sự kiện, hội chợ, chương trình khuyến mãi nếu có yêu cầu từ Công ty;

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm làm việc trong ngành ô tô là lợi thế);

Có kinh nghiệm phát triển data khách, kỹ năng thương lượng đàm phán, chăm sóc khách hàng và làm việc nhóm là một lợi thế

Tinh thần làm việc cao, tư duy tích cực;

Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay;

Phúc Lợi

Thu nhập: 7.000.000 – 15.000.000/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + hoa hồng + phụ cấp;

Thử việc 01 – 02 tháng (theo năng lực).

Chế độ phúc lợi tốt: BHXH, phép năm, nghỉ lễ, Tết, hiếu hỉ, sinh nhật...;

Thưởng hằng tháng, thưởng tháng 13, thưởng nóng...;

Teambuilding;

Phụ cấp giữ xe, cơm tăng ca, xăng xe...

Cách Thức Ứng Tuyển

