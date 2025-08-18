Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 41/5 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới cho các dịch vụ: đặt tiệc, catering, khách tour, quà lưu niệm.
Kết nối với đối tác lữ hành, Airbnb, nhà phân phối để mở rộng kênh bán hàng.
Hợp tác cùng bếp trung tâm triển khai các cơ hội kinh doanh.
Khai thác dữ liệu khách hàng hiện có để tăng doanh thu thông qua bán chéo, bán thêm.
Báo cáo tình hình hoạt động cửa hàng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm Sales, ưu tiên ngành F&B, du lịch, khách sạn.
Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
Tư duy kinh doanh, chủ động, có khả năng xây dựng mối quan hệ bền vững.
Đam mê ngành ẩm thực và mong muốn phát triển lâu dài trong môi trường chuyên nghiệp..
Có định hướng gắn bó lâu dài.
Tại CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế.
Hoa hồng: Theo doanh số.
Lương tháng thứ 13, chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhẹ nhàng, hợp tác và tôn trọng.
Lộ trình phát triển rõ ràng: Quản lý chi nhánh → Giám sát khu vực.
Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
