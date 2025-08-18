Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH GOOGENE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH GOOGENE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH GOOGENE
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH GOOGENE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH GOOGENE

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: • 50 Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Mục Tiêu Công Việc:
Phát triển kinh doanh.
Tư vấn, tiếp cận bệnh viện, phòng khám, doanh nghiệp, cá nhân.
Giúp khách hàng hiểu và ứng dụng xét nghiệm gen vào chăm sóc sức khỏe.
Nhiệm Vụ Chính:
Tìm kiếm & phát triển khách hàng mới.
Tư vấn, giới thiệu dịch vụ.
Duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng.
Phối hợp marketing tổ chức sự kiện, hội thảo.
Đạt chỉ tiêu doanh số, báo cáo kết quả định kỳ.
Cập nhật kiến thức, xu hướng thị trường.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc:
Tốt nghiệp đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Y tế, Marketing...
Kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực y tế, xét nghiệm, chăm sóc sức khỏe.
Giao tiếp, thuyết trình, đàm phán xuất sắc.
Biết sử dụng CRM, Office, công cụ bán hàng trực tuyến.
Chủ động, cầu tiến, đam mê với ngành y tế công nghệ cao.

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH GOOGENE Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền Lợi:
Lương từ 10.000.000 đến 20.000.000.
Đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.
Được đào tạo chuyên sâu về gen & kỹ năng bán hàng.
Cơ hội phát triển nhanh, thăng tiến rõ ràng.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH GOOGENE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH GOOGENE

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH GOOGENE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 50 Hoàng Trọng Mậu KDC Him Lam , Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

