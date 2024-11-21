Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 42C Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

- Tìm kiếm Khách hàng có nhu cầu mua bán ô tô.

- Soạn báo giá, Hợp đồng

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: cao đẳng/đại học

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành ô tô, lĩnh vực kinh doanh

- Nhanh nhẹn, thích kiếm tiền, chịu khó phấn đấu

- Mong muốn phát triển theo ngành sales

- Có khả năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ + Chính sách:

- Lương CB : 6.500.000 vnđ / tháng

- Hoa hồng xe : 10.000.000 – 15.000.000 vnđ /xe, thưởng nóng khi đạt KPI

- Hoa hồng ngân hàng : Hưởng theo chính sách NH

- Tổng mức lương TVBH giao động từ 10.000.000 vnđ – 50.000.000 vnđ ( tùy theo năng lực bán hàng )

Phúc lợi:

- Nghỉ lễ tết , phép năm theo quy định nhà nước

- Thưởng trong năm : Thưởng tháng 13, Tết dương lịch ,Quốc tế Phụ Nữ 8/3, Giải phóng miền nam 30/4 – Quốc tế lao động 1/5 , Quốc tế thiếu nhi 1/6,Quốc khánh 2/9, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tết trung thu , Thưởng nhân viên xuất sắc vào dịp Year end paty cuối năm .

- Tổ chức sinh nhật hàng tháng.

- Du lịch trong và ngoài nước hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin