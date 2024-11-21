Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN

Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 42C Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa

- Vũng Tàu, Việt Nam, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

- Tìm kiếm Khách hàng có nhu cầu mua bán ô tô.
- Soạn báo giá, Hợp đồng
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: cao đẳng/đại học
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành ô tô, lĩnh vực kinh doanh
- Nhanh nhẹn, thích kiếm tiền, chịu khó phấn đấu
- Mong muốn phát triển theo ngành sales
- Có khả năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ + Chính sách:
- Lương CB : 6.500.000 vnđ / tháng
- Hoa hồng xe : 10.000.000 – 15.000.000 vnđ /xe, thưởng nóng khi đạt KPI
- Hoa hồng ngân hàng : Hưởng theo chính sách NH
- Tổng mức lương TVBH giao động từ 10.000.000 vnđ – 50.000.000 vnđ ( tùy theo năng lực bán hàng )
Phúc lợi:
- Nghỉ lễ tết , phép năm theo quy định nhà nước
- Thưởng trong năm : Thưởng tháng 13, Tết dương lịch ,Quốc tế Phụ Nữ 8/3, Giải phóng miền nam 30/4 – Quốc tế lao động 1/5 , Quốc tế thiếu nhi 1/6,Quốc khánh 2/9, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tết trung thu , Thưởng nhân viên xuất sắc vào dịp Year end paty cuối năm .
- Tổ chức sinh nhật hàng tháng.
- Du lịch trong và ngoài nước hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô DVTM-08 Đường Số 7, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-o-to-thu-nhap-10-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job254543
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 28/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 30 Triệu
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG
Hạn nộp: 29/12/2024
Đà Nẵng Quảng Nam Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 29/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Kiên Giang Hải Dương Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH Pro Company
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA
Hạn nộp: 22/12/2024
Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN
Hạn nộp: 30/11/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bắc Ninh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bắc Ninh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 28/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 30 Triệu
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG
Hạn nộp: 29/12/2024
Đà Nẵng Quảng Nam Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 29/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Kiên Giang Hải Dương Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH Pro Company
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA
Hạn nộp: 22/12/2024
Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN
Hạn nộp: 30/11/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN CT CONT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CT CONT
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐIỆN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐIỆN MIỀN NAM
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐIỆN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐIỆN MIỀN NAM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH Ô TÔ GIA ĐỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH Ô TÔ GIA ĐỊNH
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH LAMBERET VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH LAMBERET VIỆT NAM
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN MPC AUTO AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MPC AUTO AN PHÚ
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
10 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT
7 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần Xe khách & Dịch vụ Miền Tây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần Xe khách & Dịch vụ Miền Tây
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm