Tuyển Kinh doanh thực phẩm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ocean Park - số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa - Hải Phòng - Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Xây dựng kế hoạch, triển khai tìm kiếm, mở rộng hệ thống khách hàng trên thị trường được phân công

Duy trì, chăm sóc những mối quan hệ khách hàng hiện có nhằm gia tăng, phát triển giá trị hợp đồng kinh doanh

Theo dõi doanh thu hàng ngày và quá trình thanh lý hợp đồng của khách hàng đồng thời hỗ trợ phòng kế toán đôn thúc công nợ

Thực hiện công tác điều tra thị trường, đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu càu của khách hàng để có phương thức kinh doanh phù hợp

Thực hiện các hoạt động báo cáo theo ngày, tháng, quý, năm hay khi có yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 06 tháng trở lên ở vị trí nhân viên kinh doanh. Ưu tiên ngành hàng tiêu dùng nhanh

Giao tiếp lưu loát, tự tin.

Yêu thích công việc bán hàng

Chủ động, nhiệt tình, ham học hỏi trong công việc.

Không ngại khó khăn, chịu được áp lực công việc.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng upto 11 triệu + thưởng doanh số. Tổng thu nhập từ 15-20 Triệu.

Làm việc 05 ngày/tuần, từ thứ 2 – thứ 6.

Thử việc hưởng 100% lương

Được tham gia BHXH ngay khi hết thời gian thử việc, được tham gia BH tai nạn 24/24.

Được đánh giá tăng lương hàng năm.

Tham quan nghỉ mát hàng năm

Chế độ phúc lợi đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI

