Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINSTAR GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINSTAR GROUP
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Ong&Ong, số 282 Phan Xích Long, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Vinstar Group là agency media hoạt động trong mảng Out of Home với 16 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo - truyền thông.
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng là bộ phận marketing, phòng thu mua, trưởng phòng, … của các nhãn hàng (brand) ). Công việc sales online, không phải đi thị trường.
Tìm hiểu thương hiệu và sản phẩm của khách hàng để giới thiệu và tư vấn sản phẩm OOH đến khách hàng. (Out of home: bảng biển quảng cáo, LCD, LED, Billboard, quảng cáo trên xe buýt, taxi, grab, …)
Tích cực tìm hiểu thông tin và duy trì mối quan hệ với khách hàng đã liên hệ được.
Là cầu nối giữa KH và bộ phận triển khai, các bộ phận liên quan về dự án của khách hàng.
Đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh số theo chỉ tiêu được giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng - Đại học (ưu tiên: các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương mại, ...).
Có từ 01 năm trở lên tại vị trí nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo.
Biết cách tiếp cận và thu hút nhu cầu khách hàng.
Chủ động hoàn thành công việc và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINSTAR GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Sản phẩm độc quyền và mới được phát triển trong ngành quảng cáo.
Thị trường tiềm năng lớn, cạnh tranh nội bộ trong đội ngũ thấp.
Lương, phụ cấp theo level (lộ trình rõ ràng): 10 - 14 triệu.
Hoa hồng, thưởng phát sinh được tính riêng: là thu nhập tăng thêm.
Du lịch, sinh nhật, bốt cá nhân phục vụ cho nhu cầu gọi điện, riêng tư;
BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINSTAR GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINSTAR GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINSTAR GROUP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

