Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Mỹ Phục làm việc tại Hà Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Giang: - 113 Nguyễn Thái Học, Minh Khai, Hà Giang, Thành phố Hà Giang

Nhân viên kinh doanh

Quản lý nhân sự

- Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản lý hàng ngày, tuần

- Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của nhân viên

- Tuyển dụng và huấn luyện đào tạo nhân viên

Quản lý hàng hóa

- Theo dõi tình hình nhập xuất hàng hóa trong ngày, đảm bảo không thất thoát hàng hóa

- Quản lý được doanh thu và các mã hàng bán được, các mã hàng không bán được, lý do không bán được, những mẫu mã không đẹp cần lưu ý rút kinh nghiệm cho các sản phẩm về sau

- Trưng bày hàng hóa đẹp, bắt mắt và thường xuyên thay đổi vị trí trưng bày sắp xếp hàng hóa nhằm tạo sự mới lạ cho khách hàng, đảm bảo showroom đạt 100% các tiêu chuẩn quy mô hình ảnh

- Quản lý và kiểm tra thường xuyên số lượng hàng sửa, chất lượng hàng sửa, phản hồi của khách hàng về hàng sửa, lỗi sản phẩm phải sửa ngay khi mới kinh doanh….

Quản lý tài chính tại Showroom

- Quản lý toàn bộ thu chi tại Showroom.

- Thực hiện việc thu tiền bán hàng trong ngày tại Showroom và nộp cho kế toán vào ngày hôm sau.

Nghiên cứu thị trường, khách hàng

- Nắm bắt được doanh thu bán hàng tại các Showroom trong hệ thống, Showroom đối thủ cạnh tranh hoặc một số showroom lân cận…

- Phân loại khách hàng của Showroom: độ tuổi, sở thích, nghề nghiệp, thu nhập…. và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

- Trực tiếp tham gia tiếp khách và giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân viên

- Quản lý lượng khách Vip thường xuyên lui tới mua sắm: tài khoản, mã số Vip card…và thông báo đến họ những thông tin mới nhất về sản phẩm (có thể hướng dẫn nhân viên bán hàng)

Thực hiện các loại báo cáo theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ tuổi từ 27 - 35

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở tất cả các ngành nghề (Ưu tiên ngành về nghệ thuật, kinh doanh)

- Kinh nghiệm trên 02 năm tại vị trí tương đương ở các cửa hàng ngành thời trang, mỹ phẩm

- Có gu thẩm mỹ, có kiến thức về thời trang

- Có am hiểu về thị trường thời trang

- Có kỹ năng quản lý, phát triển và điều hành đội nhóm

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực

Tại Công ty TNHH MTV Mỹ Phục Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000đ/tháng

- Phụ cấp ăn, chế độ công tác phí

- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định: Bảo hiểm, nghỉ mát, thưởng lễ tết, nghỉ mát, lương tháng 13, ...

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Mỹ Phục

