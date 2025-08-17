Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ Công Nghiệp Thái Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 14 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ Công Nghiệp Thái Hưng
Ngày đăng tuyển: 17/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ Công Nghiệp Thái Hưng

Mức lương
7 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Căn 109, Chung Cư Võ Đình, Số 8 Đường TA15, Phường Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 14 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp)
- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao
Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng….
- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong
- Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình
- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương 7 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing
• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập
• Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén
• Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp
• Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 1 năm trở lên
• Quen thuộc với các phần mềm CRM là một lợi thế
• Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

Tại Công ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ Công Nghiệp Thái Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

• Được hưởng % doanh thu bán hàng
• Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc
• Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13
• Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty
• Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ Công Nghiệp Thái Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ Công Nghiệp Thái Hưng

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Căn 1.09 Chung cư Võ Đình, Số 8 đường TA 15, Phường Thới An, Quận 12, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

