Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imexco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý khách hàng theo tuyến bán hàng, khu vực quận huyện tại Hà Nội.

Chăm sóc điểm bán là các trung tâm dịch vụ sửa chữa xe máy

Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng, giao hàng cho các đối tác

Triển khai các kế hoạch bán hàng theo các mục tiêu về doanh số, chăm sóc và mở mới điểm bán.

Thu thập thông tin thị trường, phát triển điểm bán mới

Hỗ trợ kết nối và chăm sóc khách hàng trên các kênh của Cty

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ, tuổi từ 23 - 35t, tốt nghiệp TC trở lên

Có sức khỏe tốt. Chịu khó, nhanh nhẹn.

Yêu Thích kinh doanh bán hàng

Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imexco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo để trở thành những chuyên viên bán hàng chuyên nghiệp theo các quy chuẩn quốc tế bởi 2 tập đoàn hùng mạnh tại Việt Nam và trên toàn cầu.

Thu nhập 10 - 15 tr Bao gồm lương cơ bản và lương KPI.

Có cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Được đi du lịch hàng năm. Chế độ theo qui định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imexco Việt Nam

