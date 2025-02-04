Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imexco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imexco Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý khách hàng theo tuyến bán hàng, khu vực quận huyện tại Hà Nội.
Chăm sóc điểm bán là các trung tâm dịch vụ sửa chữa xe máy
Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng, giao hàng cho các đối tác
Triển khai các kế hoạch bán hàng theo các mục tiêu về doanh số, chăm sóc và mở mới điểm bán.
Thu thập thông tin thị trường, phát triển điểm bán mới
Hỗ trợ kết nối và chăm sóc khách hàng trên các kênh của Cty
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, tuổi từ 23 - 35t, tốt nghiệp TC trở lên
Có sức khỏe tốt. Chịu khó, nhanh nhẹn.
Yêu Thích kinh doanh bán hàng
Có sức khỏe tốt. Chịu khó, nhanh nhẹn.
Yêu Thích kinh doanh bán hàng
Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imexco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo để trở thành những chuyên viên bán hàng chuyên nghiệp theo các quy chuẩn quốc tế bởi 2 tập đoàn hùng mạnh tại Việt Nam và trên toàn cầu.
Thu nhập 10 - 15 tr Bao gồm lương cơ bản và lương KPI.
Có cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Được đi du lịch hàng năm. Chế độ theo qui định của nhà nước.
Thu nhập 10 - 15 tr Bao gồm lương cơ bản và lương KPI.
Có cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Được đi du lịch hàng năm. Chế độ theo qui định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imexco Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI