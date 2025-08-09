Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 18 Ngõ 169 Doãn Kế Thiện, Mai Dịc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhắn tin tư vấn khách hàng trên Fanpage của công ty với nguồn data có sẵn từ Ads

Quản lý và chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán được hàng

Phối hợp với team Marketing trong quá trình bán hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 tháng kinh nghiệm trong việc bán hàng

Có laptop cá nhân

Không ngại thử thách, luôn chủ động trong việc học hỏi và hoàn thiện kỹ năng

Kỹ năng làm việc nhóm

Nhiệt tình, chăm chỉ, và có tinh thần trách nhiệm cao

Biết sử dụng các công cụ cơ bản như Excel, Word, GG Docs, GG Sheet và hiểu cơ bản cách sử dụng TikTok/Facebook

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao: Từ 10-15tr (lương cứng 6-10tr + %hoa hồng {sản phẩm giá thành cao} + thưởng KPI )

Đào tạo và phát triển: Được đào tạo và học hỏi thêm các kỹ năng chuyên môn về bán hàng

Môi trường làm việc: Genz trẻ trung, năng động, với đội ngũ đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình

Cơ hội thăng tiến: Sau 6 tháng, có cơ hội được đề bạt lên vị trí Sale Leader nếu có hiệu suất tốt

Tham gia các hoạt động du lịch, team building, Year End Party, thưởng lễ Tết, thưởng Quý, thưởng Năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước và quy định riêng của Công ty

Đóng BHXH, nghỉ phép năm 12 ngày/năm

Nghỉ lễ theo lịch Nhà nước (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.