Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 18 Ngõ 169 Doãn Kế Thiện, Mai Dịc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nhắn tin tư vấn khách hàng trên Fanpage của công ty với nguồn data có sẵn từ Ads
Quản lý và chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán được hàng
Phối hợp với team Marketing trong quá trình bán hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 tháng kinh nghiệm trong việc bán hàng
Có laptop cá nhân
Không ngại thử thách, luôn chủ động trong việc học hỏi và hoàn thiện kỹ năng
Kỹ năng làm việc nhóm
Nhiệt tình, chăm chỉ, và có tinh thần trách nhiệm cao
Biết sử dụng các công cụ cơ bản như Excel, Word, GG Docs, GG Sheet và hiểu cơ bản cách sử dụng TikTok/Facebook
Có laptop cá nhân
Không ngại thử thách, luôn chủ động trong việc học hỏi và hoàn thiện kỹ năng
Kỹ năng làm việc nhóm
Nhiệt tình, chăm chỉ, và có tinh thần trách nhiệm cao
Biết sử dụng các công cụ cơ bản như Excel, Word, GG Docs, GG Sheet và hiểu cơ bản cách sử dụng TikTok/Facebook
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cao: Từ 10-15tr (lương cứng 6-10tr + %hoa hồng {sản phẩm giá thành cao} + thưởng KPI )
Đào tạo và phát triển: Được đào tạo và học hỏi thêm các kỹ năng chuyên môn về bán hàng
Môi trường làm việc: Genz trẻ trung, năng động, với đội ngũ đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình
Cơ hội thăng tiến: Sau 6 tháng, có cơ hội được đề bạt lên vị trí Sale Leader nếu có hiệu suất tốt
Tham gia các hoạt động du lịch, team building, Year End Party, thưởng lễ Tết, thưởng Quý, thưởng Năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước và quy định riêng của Công ty
Đóng BHXH, nghỉ phép năm 12 ngày/năm
Nghỉ lễ theo lịch Nhà nước (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu…)
Đào tạo và phát triển: Được đào tạo và học hỏi thêm các kỹ năng chuyên môn về bán hàng
Môi trường làm việc: Genz trẻ trung, năng động, với đội ngũ đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình
Cơ hội thăng tiến: Sau 6 tháng, có cơ hội được đề bạt lên vị trí Sale Leader nếu có hiệu suất tốt
Tham gia các hoạt động du lịch, team building, Year End Party, thưởng lễ Tết, thưởng Quý, thưởng Năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước và quy định riêng của Công ty
Đóng BHXH, nghỉ phép năm 12 ngày/năm
Nghỉ lễ theo lịch Nhà nước (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu…)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI