Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4, số 2 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Làm việc giờ hành chính: từ thứ 2 đến 16h30 thứ 7, nghỉ Chủ nhật

- Tư vấn, báo giá bán hàng khi có khách hàng liên hệ tới

- Làm việc với khách hàng chủ yếu thông qua cách kênh online như: Skype, zalo, facebook, ....

- Làm báo giá, soạn hợp đồng (đã có mẫu sẵn), theo dõi đơn hàng và những công việc phát sinh khác có liên quan.

- Sản phẩm công ty là điện máy công nghiệp như (Máy hút bụi, máy nén khí, máy rửa xe,...)

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ độ tuổi từ 20 – 30 tuổi

- Có đam mê trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng

- Ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm liên quan từ 1 năm trở lên

- Sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Không nói ngọng, k nói giọng địa phương

- Nhanh nhẹn, và có trách nhiệm trong công việc

Quyền Lợi

-Thu nhập: 10-20tr. (Thử việc 1 tháng, lương thử việc 8 triệu hưởng 100% lương). Thu nhập sau thử việc từ 10tr trở lên

- Công ty cung cấp máy tính, điện thoại , đồng phục và các vật dụng khác có liên quan đến công việc

- Được đóng BHXH sau 3 tháng làm việc chính thức và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước

- Môi trường làm việc năng động, độc lập, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước hiện hành.

- Được đào tạo, hướng dẫn tiếp cận công việc khi chưa có nhiều kinh nghiệm

- Được công ty hỗ trợ trong việc tiếp xúc, tạo dựng các mối quan hệ và khai thác khách hàng.

- Được tối đa hóa việc phát huy khả năng làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, cạnh tranh lành mạnh.

- Được tham gia thường xuyên các hoạt động tập thể do công ty tổ chức (Liên hoan, Sinh nhật, du lịch...)

Cách Thức Ứng Tuyển

