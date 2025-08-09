Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giám sát thi công theo bản vẽ và kế hoạch đã được phê duyệt theo hướng dẫn của quản lý
Bóc tách khối lượng và làm phiếu yêu cầu vật tư thiết bị theo hướng dẫn của quản lý
Theo dõi, báo cáo công việc đã thực hiện theo hướng dẫn của quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp cao đẳng/đại học, chuyên ngành Điện công nghiệp, hệ thống điện, thiết bị điện – điện tử, điện – điện tử,….
Sẵn sàng, chủ động trong công việc.
Chưa kinh nghiệm được hướng dẫn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-20tr (Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm tương ứng)
2 tháng thử việc 85% mức chính thức, sau 2 tháng đánh giá ký HĐLĐ chính thức
Tham gia Bảo hiểm xã hội ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức ; Quà sinh nhật CBCNV, thăm hỏi ốm đau, sinh con, hiếu, hỉ, …
Thưởng: 30/4-1/5, 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch, Thưởng con CBCNV có thành tích tốt trong năm học, Quà tết trung thu cho con CBCNV, … (mức thưởng theo tình hình kết quả kinh doanh của Công ty)
Chương trình nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Đánh giá năng lực và xem xét điều chỉnh lương theo đợt điều chỉnh của công ty.
Được đào tạo công việc, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, tòa Suced Tower, số 108 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

