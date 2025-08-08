Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 - 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện hạch toán và tổng hợp số liệu kế toán từ các bộ phận liên quan, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm theo quy định và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các phần hành kế toán, xử lý chênh lệch và đảm bảo dữ liệu chính xác.

Quản lý chứng từ kế toán, hồ sơ sổ sách đầy đủ và đúng quy định pháp luật.

Phối hợp với các phòng ban trong việc lập kế hoạch tài chính – kế toán và dự toán chi phí.

Hỗ trợ làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, đối tác khi có yêu cầu.

Cập nhật kịp thời các quy định, thông tư, nghị định liên quan đến nghiệp vụ kế toán, thuế.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Am hiểu hệ thống kế toán, chuẩn mực kế toán, luật thuế hiện hành.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng hoặc công ty đầu tư.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...) và công cụ văn phòng (Excel, Word).

Trung thực, cẩn thận, tư duy logic tốt và khả năng tổng hợp số liệu.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 – 20 triệu đồng/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm).

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thưởng cuối năm, thưởng theo hiệu quả công việc và dự án.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Hưởng các phúc lợi: du lịch, sinh nhật, quà lễ Tết, đào tạo nội bộ.

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Kế toán trưởng hoặc quản lý cấp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin