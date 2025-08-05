Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Sô 217 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Xử lý hồ sơ du học

- Dịch thuật tài liệu (Anh/Pháp/Đức)

- Tư vấn lộ trình du học, hỗ trợ khách hàng

- Làm việc nhóm và hỗ trợ team vận hành

- Thực hiện một số công việc khác theo phân công của lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết ít nhất 1 trong 3 ngoại ngữ: Tiếng Anh / Pháp / Đức

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong mảng tư vấn/du học/dịch thuật (không bắt buộc)

- Có tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận với hồ sơ giấy tờ

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin tư vấn khách hàng

- Chủ động, nhanh nhạy, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHD Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập hấp dẫn:

- Từ 10 – 25 triệu/tháng, bao gồm:

- Lương cứng ổn định

- Hoa hồng theo hiệu suất

- Thưởng thêm theo năng lực & kết quả công việc

2. Phúc lợi xịn xò:

- BHXH, BHYT đầy đủ

- Thưởng nóng, thưởng hiệu suất

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

- Môi trường trẻ trung, teamwork cực cháy

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng – mentor có tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin