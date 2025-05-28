Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Mức lương
11 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- 38A đường 442 An Đồng, An Dương, HP, Huyện An Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 20 Triệu
Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult lady).
Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng tác viên bán hàng.
Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.
Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.
Lập báo cáo công việc theo yêu cầu
Đi công tác dài ngày theo kế hoạch
Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được Công ty đào tạo.
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài
Không có hình xăm trên người
Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
TỔNG THU NHẬP (gross) : 11,000,000 - 20,000,000 đồng/tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
