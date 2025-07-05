Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Phòng 201, tầng 2, Toà nhà Việt Úc, Lê Hồng Phong, Đằng Lâm, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới thông qua data có sẵn hoặc từ nhiều nguồn khác nhau, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty

Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistic của công ty: làm cước hàng Sea/Air quốc tế, dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước, dịch vụ hải quan, kho bãi...

Đàm phán hiệu quả với khách hàng về các điều khoản giá cả trong hợp đồng

Chăm sóc khách hàng nhằm củng cố và thúc đẩy hợp đồng

Duy trì và phát triển quan hệ với nhà cung cấp và đối tác

Theo dõi, giám sát tiến độ của các booking từ khi khách hàng tiến hành lấy booking cho đến khi kết thúc

Theo dõi công nợ khách hàng

Report với quản lý để hoạch định khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành logistics

Đọc hiểu, viết, nói tiếng anh cơ bản đối với vị trí và nội địa và tốt đối với vị trí oversea

Yêu cầu ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 5,5 -7,5 triệu tùy kinh nghiệm + hoa hồng 25-30% (THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN)

Có sự định hướng từ Leader, Manager thường xuyên

Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, được đề bạt lên các vị trí Leader, Manager và các vị trí cao hơn

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.