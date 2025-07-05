Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM
- Hải Phòng: Phòng 201, tầng 2, Toà nhà Việt Úc, Lê Hồng Phong, Đằng Lâm, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng mới thông qua data có sẵn hoặc từ nhiều nguồn khác nhau, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty
Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistic của công ty: làm cước hàng Sea/Air quốc tế, dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước, dịch vụ hải quan, kho bãi...
Đàm phán hiệu quả với khách hàng về các điều khoản giá cả trong hợp đồng
Chăm sóc khách hàng nhằm củng cố và thúc đẩy hợp đồng
Duy trì và phát triển quan hệ với nhà cung cấp và đối tác
Theo dõi, giám sát tiến độ của các booking từ khi khách hàng tiến hành lấy booking cho đến khi kết thúc
Theo dõi công nợ khách hàng
Report với quản lý để hoạch định khách hàng tiềm năng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đọc hiểu, viết, nói tiếng anh cơ bản đối với vị trí và nội địa và tốt đối với vị trí oversea
Yêu cầu ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có sự định hướng từ Leader, Manager thường xuyên
Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, được đề bạt lên các vị trí Leader, Manager và các vị trí cao hơn
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
