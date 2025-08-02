Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần An Hưng Holdings làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lạng Sơn: Đại lý thu đổi ngoại tệ COV Lạng sơn - Số 24 đường Bắc Sơn, TT Đồng Đăng, Cao Lộc, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc

Phụ trách các hoạt động kinh doanh của chi nhánh Công ty.

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh (tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu thu đổi ngoại tệ, Hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch thu đổi ngoại tệ theo quy định của công ty).

Phát triển và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.

Theo dõi, cập nhật và báo cáo tình hình thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái hàng ngày.

Tổ chức khảo sát và phân tích thị trường. Tư vấn cho BGĐ tiền năng phát triển của thị trường

Phối hợp triển khai các chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ, tuổi từ 25 – 45

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, thu đổi ngoại tệ, có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

Sử dụng tốt tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ kinh doanh.

Có thể làm việc độc lập và theo nhóm.

Quyền Lợi

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và kỹ năng kinh doanh.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

