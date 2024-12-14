Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Theroom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 52 Trương Định, Võ Thị Sáu, Quận 3, Ho Chi Minh City, Quận 1

Mô Tả Công Việc

( HCM ) Tuyển 5 bạn Cộng Tác Viên đăng bài bán nhà

- Nguồn hàng nhà cần bán có sẵn khắp các quận HCM, CTV đăng bài tư vấn dẫn khách coi nhà - có trưởng phòng hỗ trợ cầm tay chỉ việc 1 kèm 1 từ khi đăng tin tới khi hoàn thành việc hỗ trợ khách mua nhà.

Yêu Cầu Công Việc

- Nghiêm túc, có thời gian dành cho công việc.

- Không cần kinh nghiệm

Quyền Lợi

- Hoa hồng cao , có người hỗ trợ

- Tự do thời gian

- Được đào tạo kinh nghiệm, hoa hồng nhận về liền tay từ 30M khi chốt vụ nhỏ - tới 200M cho vụ chốt lớn.

- Phù hợp với những bạn cần kiếm thêm thu nhập, sinh viên , văn phòng, lao động phổ thông...

Trụ sở chính tại : 52 Trương Định Quận 3, và các chi nhánh khắp các quận

Cách Thức Ứng Tuyển

