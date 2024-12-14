Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Theroom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Theroom
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 52 Trương Định, Võ Thị Sáu, Quận 3, Ho Chi Minh City, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
( HCM ) Tuyển 5 bạn Cộng Tác Viên đăng bài bán nhà
- Nguồn hàng nhà cần bán có sẵn khắp các quận HCM, CTV đăng bài tư vấn dẫn khách coi nhà - có trưởng phòng hỗ trợ cầm tay chỉ việc 1 kèm 1 từ khi đăng tin tới khi hoàn thành việc hỗ trợ khách mua nhà.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nghiêm túc, có thời gian dành cho công việc.
- Không cần kinh nghiệm
- Không cần kinh nghiệm
Tại Công Ty Cổ Phần Theroom Thì Được Hưởng Những Gì
- Hoa hồng cao , có người hỗ trợ
- Tự do thời gian
- Được đào tạo kinh nghiệm, hoa hồng nhận về liền tay từ 30M khi chốt vụ nhỏ - tới 200M cho vụ chốt lớn.
- Phù hợp với những bạn cần kiếm thêm thu nhập, sinh viên , văn phòng, lao động phổ thông...
Trụ sở chính tại : 52 Trương Định Quận 3, và các chi nhánh khắp các quận
Trụ sở chính tại :
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Theroom
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
