Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 344 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM., Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

- Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng, tư vấn, thuyết phục khách hàng đăng ký sử dụng các sản phầm và dịch vụ của công ty như:

+ Đăng ký tên miền .VN, tên miền quốc tế.

+ Cho thuê hosting, email server.

+ Cho thuê server VPS và Server Riêng.

+ Thiết kế website.

+ Digital Marketing như Quảng cáo Google, Facebook.

+ Và các dịch vụ giá trị gia tăng khác...

- Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng cũ và khách hàng mới. Tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng về các dịch vụ của công ty.

- Phát triển thị trường tên miền, hosting, cho thuê server và phát triển thương hiệu của Công ty trên thị trường.

- Nghiên cứu thị trường để có góp ý cho Công ty phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin.

- Hòa đồng, có khả năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập.

- Đam mê công việc Kinh Doanh, làm việc cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

- Thành thạo các kỹ năng bán hàng, tiếp thị và có kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội theo qui định của pháp luật.

- Thăng tiến liên tục theo khả năng đóng góp cho Công ty không giới hạn thời gian làm việc.

- Được hưởng tháng lương 13.

- Được thưởng theo doanh số.

- Được đào tạo theo chương trình Đào tạo của công ty.

- Được ít nhất 1 chuyến du lịch hàng năm.

- Được phụ cấp cơm trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin