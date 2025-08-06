Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 7, Cobi Tower 2, 2 - 4 Đường Số 8, khu phố 3, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Nhiệm vụ chính:

Nhận và phân loại tài liệu chứng từ và bàn giao cho bộ phận chức năng liên quan;

Hỗ trợ kiểm tra đối chiếu hoá đơn chứng từ thanh toán;

Hỗ trợ nhập thông tin đối soát doanh thu nhận từ các phương thức thanh toán khác nhau;

Thực hiện các công việc kế toán phát sinh hàng ngày được giao;

Hỗ trợ các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc 4 chuyên ngành kế toán, hoặc quản trị kinh doanh.

Năng động, ham học hỏi.

Tin học văn phòng: Thành thạo hầu hết các ứng dụng tin học văn phòng cần thiết (G.Suite, Excel,...).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và hướng dẫn tận tình từ đội ngũ dày dạn kinh nghiệm trong ngành

Phụ cấp thực tập hàng tháng.

Mở rộng mối quan hệ và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại 7-Eleven Việt Nam sau thời gian thực tập.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin