Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 15, Toà nhà Việt; 01 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội. - Lầu 9, Giầy Việt Plaza, 180 - 182 Lý Chính Thắng, Q.3, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh hàng tháng do trưởng nhóm phân bổ bao gồm các hoạt động bán hàng (sales) và tiền bán hàng (pre-sales)

Tham gia tổ chức các các hội thảo, sự kiện trực tiếp và trực tuyến dành cho sinh viên, người đi làm, doanh nghiệp, các trường đại học, các hiệp hội nghề nghiệp,..

Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu các khóa học chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế và các khóa ngắn hạn đến khách hàng cá nhân (B2C) và doanh nghiệp (B2B)

Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh cá nhân hàng tháng

Phát triển, mở rộng mối quan hệ với các đối tác và khách hàng (các doanh nghiệp, trường đại học, hiệp hội nghề nghiệp)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học khối ngành kinh tế: Kế toán, Tài chính, QTKD, Marketing, Tiếng Anh thương mại, Luật kinh tế,...

Từ 2- 3 năm kinh nghiệm làm việc

Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết trình, tư vấn bán hàng qua điện thoại

Thái độ tích cực và cầu tiến trong công việc

Ưu tiên ứng viên hiểu biết về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, tài chính và/hoặc lĩnh vực giáo dục đào tạo

Ưu tiên có thế mạnh hoạt động CLB, Đoàn trường, từng làm MC hội thảo/hoạt động tại Trường...

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản thoả thuận theo năng lực

Thưởng doanh số nhóm, thưởng cá nhân

Được thưởng tháng 13 theo kết quả công việc

Được tham gia BHXH sau thử việc

Nhiều cơ hội học hỏi trong môi trường làm việc với các đối tác chuyên nghiệp, mang tính quốc tế.

Được hỗ trợ điện thoại di động, laptop phục vụ công việc

Được thưởng Lễ, Tết và có các hoạt động vào các dịp đặc biệt (Sinh nhật, 8/3, 20/10, Noel, Tất niên...)

Được đi du lịch hàng năm trong nước và nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN

