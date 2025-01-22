Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 9, Giầy Việt Plaza, 180 - 182 Lý Chính Thắng, Q.3, Quận 3

Nhân viên kinh doanh

Lập và triển khai kế hoạch phát triển kinh doanh hàng tháng cho bộ phận bao gồm các hoạt động bán hàng (sales) và tiền bán hàng (pre-sales)

Tổ chức các các hội thảo, sự kiện trực tiếp và trực tuyến dành cho sinh viên, người đi làm, doanh nghiệp, các trường đại học, các hiệp hội nghề nghiệp, ...

Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu các khóa học chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế và các khóa ngắn hạn đến khách hàng cá nhân (B2C) và doanh nghiệp (B2B)

Hướng dẫn, hỗ trợ thành viên trong bộ phận hoàn thành chỉ tiêu doanh số

Phát triển, mở rộng mối quan hệ với các đối tác và khách hàng (các doanh nghiệp, trường đại học, hiệp hội nghề nghiệp,..)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế (Kế toán, Tài chính, QTKD, Marketing) hoặc Tiếng Anh thương mại, Luật kinh tế, ...

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó 2 năm vị trí quản lý nhóm kinh doanh/tuyển sinh

Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết trình, tư vấn bán hàng qua điện thoại

Thái độ tích cực và cầu tiến trong công việc

Ưu tiên ứng viên hiểu biết về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, tài chính và/hoặc lĩnh vực giáo dục đào tạo

Tiếng Anh giao tiếp lưu loát cả nói và viết

Quyền Lợi

Lương cơ bản thoả thuận theo năng lực

Thưởng doanh số bộ phận, thưởng cá nhân và thưởng vượt target

Được thưởng tháng 13 theo kết quả công việc

Được tham gia BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ

Được đào tạo, tài trợ chi phí tham dự các khóa học, hội thảo trong và ngoài nước

Nhiều cơ hội học hỏi trong môi trường làm việc với các đối tác chuyên nghiệp, mang tính quốc tế.

Được hỗ trợ điện thoại di động, laptop phục vụ công việc

Được thưởng Lễ, Tết và có các hoạt động vào các dịp đặc biệt

Được đi du lịch hàng năm trong nước và nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển

