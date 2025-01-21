Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe và Thẩm mỹ H&A làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Theo quy định • Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, có cơ hội để phát huy tối đa khả năng làm việc của bản thân;, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch kinh doanh cho cá nhân tháng theo mục tiêu kinh doanh được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, Nữ. Ngoại hình sáng; không nói ngọng

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành kinh tế

• Có kinh nghiệm 2 năm làm việc trở lên

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe và Thẩm mỹ H&A Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe và Thẩm mỹ H&A

