Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe và Thẩm mỹ H&A làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe và Thẩm mỹ H&A
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Theo quy định • Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, có cơ hội để phát huy tối đa khả năng làm việc của bản thân;, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Lập kế hoạch kinh doanh cho cá nhân tháng theo mục tiêu kinh doanh được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam, Nữ. Ngoại hình sáng; không nói ngọng
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành kinh tế
• Có kinh nghiệm 2 năm làm việc trở lên
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe và Thẩm mỹ H&A Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe và Thẩm mỹ H&A
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI