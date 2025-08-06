Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: UOA Tower, Số 6 Tân Trào – Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công tác nhập liệu hợp đồng lên hệ thống.

- Sắp xếp và lưu trữ chứng từ, tài liệu hợp đồng kế toán theo hướng dẫn

- Hỗ trợ công việc kế toán cho các phần hành theo hướng dẫn

- Nhập liệu chứng từ kế toán lên phần mềm (nếu có) theo yêu cầu

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel).

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần cầu tiến trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp tiếng Anh/Trung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT LAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hướng dẫn và đào tạo công việc thực tế của team Finance

- Trải nghiệm môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Hỗ trợ xác nhận thực tập

- Có lương hỗ trợ trong quá trình thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT LAND

