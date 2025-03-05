Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG làm việc tại Điện Biên thu nhập 100 - 11 Triệu

Mức lương 100 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: 386 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 100 - 11 Triệu

Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo (có lương) cập nhật kiến thức về BĐS, sản phẩm, tài chính, thị trường....

Triển khai tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản.

Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng, chốt giao dịch hoàn thành chỉ tiêu được giao. (Có quản lý hỗ trợ chốt sale)

Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới.

Chăm sóc khách hàng theo chương trình của công ty.

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 100 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ tuổi từ 22-40, có laptop, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Ngoại hình sáng – Giao tiếp tốt - Đam mê kinh doanh.

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM - CHỈ CẦN ĐỦ ĐAM MÊ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 100 triệu VND - 500 triệu VND (Trung bình hoa hồng 100 triệu/ sản phẩm - nhận ngay sau 48h giao dịch thành công

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND (Lương cứng không phụ thuộc doanh số)

Quyền lợi

Hoa hồng cao nhất thị trường 2-3% + thưởng nóng 30-50 triệu

Tiền thưởng: Thưởng tết âm lịch (tháng 13 từ 01 đến 06 tháng lương); Thưởng nóng, thưởng hiệu quả công việc theo KPI hàng tháng; Thưởng các ngày lễ trong năm.

Được hỗ trợ phí chi phí Marketing: 70% (thử việc), 100% (chính thức).

– Phúc lợi :

Hỗ trợ cơm trưa; Du lịch: 1-2 lần/năm; Thẻ Bảo hiểm sức khỏe quốc tế cho CBNV và người thân.

Cơ hội thăng tiến nhanh theo năng lực đóng góp.

Miễn phí đào tạo kiến thức: Chúng tôi tự hào là đơn vị có quy trình đào tạo chuẩn hóa tốt nhất thị trường bất động sản Miền Trung – Tây Nguyên các kỷ năng kinh doanh Bất động sản, Marketing online (Sale phone, SMS, Email marketing, Facebook marketing, Google adwords...)..

Hỗ trợ chi phí xăng xe ô tô hàng tháng từ 2 - 6 triệu đồng/ tháng..

- Giỏ hàng đa dạng: Căn hộ hạng sang - Biệt thự chuẩn 5 sao - Đất nền đô thị với quy mô hơn 2.000 sản phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin