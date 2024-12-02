Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 25 Triệu

Mức lương 11 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 5 ...và 1 địa điểm khác, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 25 Triệu

• Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ do FPT Telecom đang cung cấp (sản phẩm viễn thông: Internet, Truyền hình và Camera)

• Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng;

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng và phát triển thị trường;

• Làm việc tại văn phòng hoặc theo yêu cầu, hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, tuổi từ 20 - 40,Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;

• Không yêu cầu kinh nghiệm;

• Đam mê kinh doanh, đam mê kiếm tiền, yêu thích công việc tiếp xúc với khách hàng;

• Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục;

• Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản + hoa hồng + doanh thu. Thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Lương Tháng 13, 14, Thưởng theo doanh số, thưởng quý, thưởng Tết không giới hạn);

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật;

• Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần, bảo hiểm FPT Care dành riêng cho nhân viên FPT;

• Thưởng Nghỉ hè hằng năm, Sinh nhật, tham gia Team building, tiệc Year end party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức;

• Được tham gia Khóa đào tạo Nhân viên Kinh doanh chuyên nghiệp, đầy thử thách ngay sau khi đậu phỏng vấn;

• Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt;

• Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến;

• Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin