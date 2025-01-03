Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 56 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore
Mức lương
56 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 56 - 6 Triệu
- Sắp xếp hàng hóa trên kệ
- Vệ sinh quầy kệ được giao quản lý
- Hướng dẫn, tư vấn khách hàng đến mua hàng
- Nắm rõ các mặt hàng tại quầy được giao quản lý
- Các công việc do quản lý nhà sách yêu cầu...
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 56 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp THPT trở lên
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng
Có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng
Chăm chỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, thu ngân.
Tại Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng đầy đủ BHXH, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm.
Được cấp đồng phục khi đi làm.
Phục cấp thâm biên hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore
