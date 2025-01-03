Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 56 - 6 Triệu

Mức lương 56 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 56 - 6 Triệu

- Sắp xếp hàng hóa trên kệ

- Vệ sinh quầy kệ được giao quản lý

- Hướng dẫn, tư vấn khách hàng đến mua hàng

- Nắm rõ các mặt hàng tại quầy được giao quản lý

- Các công việc do quản lý nhà sách yêu cầu...

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 56 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng

Có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng

Chăm chỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, thu ngân.

Tại Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng đầy đủ BHXH, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm.

Được cấp đồng phục khi đi làm.

Phục cấp thâm biên hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore

