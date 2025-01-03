Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Landscape Association làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 28 Thảo Điền, Thảo Điền, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Trưởng phòng Kinh doanh trong quản lý khách hàng, xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng.

Tham gia tìm kiếm, tiếp cận và chăm sóc khách hàng để mở rộng tệp khách hàng mới.

Hỗ trợ xây dựng báo cáo và tài liệu kinh doanh cần thiết.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại họcchuyên ngành Kinh tế, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có 3-5 năm kinh nghiệmtại vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Chủ động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Landscape Association Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh.

Chế độ phúc lợi đầy đủ (BHXH, BHYT, phép năm, ...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Landscape Association

