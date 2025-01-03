Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tiến hành nghiên cứu thị trường kinh doanh, nghiên cứu khách hàng, hành vi tiêu dùng.
Tìm hiểu về danh sách khách hàng và phân tích mở rộng số liệu, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm và chốt sale kèm theo khâu chăm sóc khách hang sau bán.
Gửi những số liệu thu thập được cho bộ phận kinh doanh để hỗ trợ và đề xuất những phương án kinh doanh cũng như chiến lược tiếp thị mới nhất.
Chịu trách nhiệm cho việc hoàn thành những mục tiêu doanh số theo sự phân công cấp trên.
Đề xuất những chương trình sự kiện để khai thác kênh thông tin tiếp thị sản phẩm mới tới người tiêu dùng.
Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới và phát triển khách hàng tiềm năng trong thị trường nước uống, đặc biệt là các nhà phân phối, siêu thị, cửa hàng thực phẩm chức năng, quán cà phê, nhà hàng, v.v.
Giới thiệu và tư vấn về sản phẩm trà lên men Kombucha cho khách hàng, giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới
Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng, tạo sự gắn kết lâu dài

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp 12/12 trở lên
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm
Có phương tiện di chuyển
Thành thạo vi tính văn phòng
Trung thực, nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn bán hàng

Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, các chế độ khác theo quy định của Công ty
Tham gia BHXH sau khi hoàn thành thời gian thử việc.
Thưởng hoa hồng theo doanh số bán
Phụ cấp xăng, điện thoại.
Thời gian làm việc: từ T2-T7, Từ 07h30 – 17h, nghỉ trưa 11h30-13h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 292 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

