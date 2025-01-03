Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 3, Quận 3

Nhân viên kinh doanh

Công ty Nhật

Địa điểm làm việc: Quận 3

Địa điểm làm việc:

NHÂN VIÊN KINH DOANH

- Tìm kiếm, mở rộng thêm nguồn khách hàng mới;

- Tư vấn, chăm sóc khách hàng, giải quyết vấn đề/khiếu nại phát sinh từ phía khách hàng liên quan đến bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.

- Tổng hợp phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và dòng sản phẩm quản lý

- Theo dõi tiến độ giao hàng, phối hợp cùng kế toán thu hồi công nợ

- Giải đáp các thắc mắc, ý kiến của khách hàng về sản phẩm, các vấn đề kĩ thuật, bảo hành.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu

-Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên, Tiếng Anh giao tiếp tốt

-BẮT BUỘC phải có kĩ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point), biết viết mail giao dịch bằng tiếng Nhật

-Ứng viên có từ 1-2 năm kinh nghiệm từng làm sales/ trợ lý sale/mua hàng/ chăm sóc khách hàng

Quyền Lợi

-Lương 14-20tr + hoa hồng 1 năm 1 lần, không áp KPI

-Đi gặp khách hàng đi xe công ty/taxi

-Thời gian làm việc : giờ hành chính 8h-17h từ thứ 2-> 6 và 1 ngày thứ 7/tháng

-BHXH đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

