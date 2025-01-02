Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN
- Hồ Chí Minh: Theo chính sách phúc lợi của công ty. Lương thỏa thuận theo năng lực Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN), nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động. Thưởng các ngày lễ lớn, thưởng hiệu quả kinh doanh Được đào tạo đầy đủ về kỹ năng và chuyên môn. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến lên các cấp bậc cao hơn như Trưởng nhóm kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh... Môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến, năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp., Quận 1
Lập kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm và phát triển đại lý mới. Đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng bán hàng với đại lý
Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch làm việc với khách hàng khu vực được giao là các nhà cung cấp thiết bị và linh kiện máy tính, các siêu thị điện máy IT, ....
Đề xuất & triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng, và các chương trình nhằm thúc đẩy doanh số
Phối hợp cùng Kế toán công nợ trong quản lý và thu hồi công nợ KH
Tham gia, hỗ trợ sự kiện cùng khách hàng: Khai trương, hội thảo....
Sẽ trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn
Kiên nhẫn, yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiền
Có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng, tư vấn CSKH là 1 lợi thế.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ngành phân phối linh kiện máy tính
Có hiểu biết cơ bản về kĩ thuật và ngành hàng linh kiện.
Có kinh nghiệm về bán hàng/kinh doanh phân phối
Sẵn sàng đi thị trường các tỉnh và thành phố.
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
