Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Theo chính sách phúc lợi của công ty. Lương thỏa thuận theo năng lực Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN), nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động. Thưởng các ngày lễ lớn, thưởng hiệu quả kinh doanh Được đào tạo đầy đủ về kỹ năng và chuyên môn. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến lên các cấp bậc cao hơn như Trưởng nhóm kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh... Môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến, năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp., Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm và phát triển đại lý mới. Đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng bán hàng với đại lý

Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch làm việc với khách hàng khu vực được giao là các nhà cung cấp thiết bị và linh kiện máy tính, các siêu thị điện máy IT, ....

Đề xuất & triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng, và các chương trình nhằm thúc đẩy doanh số

Phối hợp cùng Kế toán công nợ trong quản lý và thu hồi công nợ KH

Tham gia, hỗ trợ sự kiện cùng khách hàng: Khai trương, hội thảo....

Sẽ trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, biết lắng nghe, chịu được áp lực từ chối từ phía khách hàng, giọng nói lưu loát, tự tin, dễ nghe.

Kiên nhẫn, yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiền

Có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng, tư vấn CSKH là 1 lợi thế.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ngành phân phối linh kiện máy tính

Có hiểu biết cơ bản về kĩ thuật và ngành hàng linh kiện.

Có kinh nghiệm về bán hàng/kinh doanh phân phối

Sẵn sàng đi thị trường các tỉnh và thành phố.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN

