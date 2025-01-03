Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cà Phê Là Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Cà Phê Là Việt
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
Công Ty TNHH Cà Phê Là Việt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cà Phê Là Việt

Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 65A Nguyễn Gia Trí, Phường 25,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

- Kiểm kê bột cà phê và bột Chocolate các loại
- Hỗ trợ khách theo yêu cầu.
- Đóng gói sản phẩm tại chỗ.
- Thời gian: Có thể đăng ký xoay ca
• Sáng: 8h00 - 12h00
• Chiều: 13h00 - 17h30

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Độ tuổi: 18 đến 35 tuổi
-Đến đúng giờ và giữ vệ sinh chỗ làm.
-Chăm chỉ, nhiệt tình và thân thiện với khách hàng.

Tại Công Ty TNHH Cà Phê Là Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức tiền nhận tăng theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.
-Được tạo điều kiện làm việc trong môi trường tiện lợi, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cà Phê Là Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cà Phê Là Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 200 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

