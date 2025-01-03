Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cà Phê Là Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 65A Nguyễn Gia Trí, Phường 25,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

- Kiểm kê bột cà phê và bột Chocolate các loại

- Hỗ trợ khách theo yêu cầu.

- Đóng gói sản phẩm tại chỗ.

- Thời gian: Có thể đăng ký xoay ca

• Sáng: 8h00 - 12h00

• Chiều: 13h00 - 17h30

-Độ tuổi: 18 đến 35 tuổi

-Đến đúng giờ và giữ vệ sinh chỗ làm.

-Chăm chỉ, nhiệt tình và thân thiện với khách hàng.

Tại Công Ty TNHH Cà Phê Là Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức tiền nhận tăng theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.

-Được tạo điều kiện làm việc trong môi trường tiện lợi, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cà Phê Là Việt

