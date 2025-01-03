Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cà Phê Là Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cà Phê Là Việt
Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 65A Nguyễn Gia Trí, Phường 25,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
- Kiểm kê bột cà phê và bột Chocolate các loại
- Hỗ trợ khách theo yêu cầu.
- Đóng gói sản phẩm tại chỗ.
- Thời gian: Có thể đăng ký xoay ca
• Sáng: 8h00 - 12h00
• Chiều: 13h00 - 17h30
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Độ tuổi: 18 đến 35 tuổi
-Đến đúng giờ và giữ vệ sinh chỗ làm.
-Chăm chỉ, nhiệt tình và thân thiện với khách hàng.
Tại Công Ty TNHH Cà Phê Là Việt Thì Được Hưởng Những Gì
-Mức tiền nhận tăng theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.
-Được tạo điều kiện làm việc trong môi trường tiện lợi, thoải mái
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cà Phê Là Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
