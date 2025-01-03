Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH The Experts Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 65 Lê Văn Duyệt,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng mới kênh đại lý về lĩnh vực loa, amply

- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ đối tác với các đại lý.

- Giám sát các dịch vụ hậu mãi.

- Hỗ trợ phát triển và thực hiện các chương trình khuyến mãi, hoạt động tiếp thị.

- Hỗ trợ cải tiến quy trình kinh doanh, tiêu chuẩn dịch vụ và trưng bày tại các địa điểm của Đại lý.

- Giao tiếp tốt, mạnh dạn, tự tin, năng động.

- Nhiệt tình, chịu khó, trung thực.

- Độc lập, có tổ chức, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Có kiến thức về MS (Word, Excel...), sử dụng email, mạng xã hội, internet.

CÁC YÊU CẦU KHÔNG BẮT BUỘC, NẾU CÓ LÀ MỘT LỢI THẾ LỚN:

- Có kinh nghiệm làm việc với Đại lý buôn bán.

- Có kinh nghiệm, kiến thức về ngành âm thanh hi-fi.

- Sử dụng được tiếng Anh

Tại Công Ty TNHH The Experts Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực: 10.000.000 - 25.000.000đ/tháng (Chưa bao gồm thưởng).

- Thưởng theo doanh số bán hàng mỗi tháng.

- Lương tháng 13.

- Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam như BHYT, BHXH, nghỉ lễ Tết,...

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp.

- Có cơ hội thực tế để học tập, trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

- Có cơ hội phát triển bản thân để thăng tiến trong Công ty; trở thành nhân tố quan trọng trong tương lai.

- Được trân trọng và ghi nhận thành quả, những ý kiến đóng góp, xây dựng.

