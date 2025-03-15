Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Colorbook làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Công Ty TNHH Colorbook
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
Công Ty TNHH Colorbook

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Colorbook

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 55A – Đường 3/2 – Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- 152/30 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Colorbook là thương hiệu thiết kế & in ấn Photobook, Tranh Ảnh đáng tin cậy của Photographer và thị trường Việt Nam trong suốt hơn 12 năm. Hiện nay, Colorbook đang mở rộng dịch vụ kinh doanh sang lĩnh vực mới (về thời trang của ngành cưới) và cần tìm kiếm 01 chuyên viên Sale Marketing vững vàng về kiến thức Marketing và mạnh mẽ trong hoạt động Bán Hàng để cùng “khởi nghiệp”. Đồng đội Colorbook đang tìm cần có gu thời trang tốt, đam mê lĩnh vực cưới và mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình tìm kiếm chiếc váy hoàn hảo nhất. Ngoài ra, còn cần những đặc điểm và yêu cầu sau:
Colorbook
Trong ngắn hạn, bạn phải đảm nhận công việc kinh doanh tổng thể của một cửa hàng. Tham gia vào hầu hết các hoạt động từ nghiên cứu thị trường đến mang sản, dịch vụ phù hợp đến khách hàng (sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ bởi quản lý trực tiếp):
Trong ngắn hạn
Nghiên cứu thị trường, khách hàng;
Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing;
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng;
Tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng;
Quản lý và quản lý hoạt động của 01 cửa hàng;
Phân tích và tổng hợp báo cáo công việc;
Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của cửa hàng.
Trong dài hạn, bạn sẽ cần tự xây dựng cho mình đội ngũ riêng để phát triển các hoạt động kinh doanh cho chính cửa hàng của mình. Lúc này, công việc của bạn sẽ có thêm việc tìm kiếm, đào tạo và quản lý nhân sự.
Trong dài hạn
Nội dung công việc chi tiết hơn và những thắc mắc của ứng viên sẽ được giải đáp trong buổi phỏng vấn trực tiếp.
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
Xoay ca: 6 ngày/tuần, mỗi ngày 8 tiếng.
Ca sáng: 9h30 - 18h30 (nghỉ trưa 60p, 13h-14h).
Ca chiều tối: 12h30 - 21h00 (nghỉ giữa ca 30p).
Làm việc tại: 55A, đường 3 Tháng 2, Phường 10, Quận 10, TP.HCM.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn sẽ phù hợp và phát triển tốt khi bạn thỏa những yêu cầu sau:
Yêu cầu Cá nhân:
Nữ, từ 24-28 tuổi.
Ngoại hình sáng, gương mặt thiện cảm.
Có gu thời trang riêng và mắt thẩm mỹ tốt.
Yêu thích và quan tâm nhiều đến các lĩnh vực làm đẹp, thời trang.
Trung thực và tinh thần trách nhiệm cao.
Ham học hỏi, sẵn sàng tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới.
Linh hoạt và sáng tạo, thích ứng nhanh với thị trường.
Kiên trì và chịu áp lực, không nản lòng trước khó khăn.
Yêu cầu Chuyên môn:
Tốt nghiệp Đại học các ngành: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh doanh Thương mại…(hoặc các khối ngành liên quan).
Có kinh nghiệm ở vị trí tương ứng hoặc liên quan (Marketing tổng hợp, Sale Admin,...) từ 2-4 năm.
Quen làm việc với số liệu, dữ liệu và các công cụ tin học văn phòng (excel, word, powerpoint,...).
Có nền tảng cơ bản về các hoạt động Marketing và Bán Hàng.
Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực thời trang là một điểm cộng.
Yêu cầu Kỹ năng:
Giao tiếp tốt, truyền đạt thông tin rõ ràng.
Làm việc nhóm và làm việc độc lập mạnh mẽ.
Viết lách, sử dụng từ ngữ thành thạo, đa dạng.
Xử lý vấn đề nhạy bén và linh hoạt.
Phân tích và lập báo cáo số liệu, dữ liệu các dự án.

Tại Công Ty TNHH Colorbook Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.
Quà tặng các dịp Lễ Tết, khen thưởng dự án, đơn hàng.
Được đào tạo bài bản về công việc và kỹ năng trong quá trình làm việc.
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
Mỗi năm review lương 1 lần (hoặc hơn, tuỳ vào tinh thần và kết quả làm việc).
Cơ hội thăng tiến và được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.
Cơ hội phát triển không giới hạn, tự do thử sức, được phép thử và sai.
Môi trường làm việc cởi mở, lành mạnh, đội ngũ trẻ, tôn trọng ý kiến các thành viên, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Colorbook

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Colorbook

Công Ty TNHH Colorbook

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 235 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

