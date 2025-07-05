Tuyển Kế toán tổng hợp NAM VIET GROUP REAL ESTATE CO.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Kế toán tổng hợp

NAM VIET GROUP REAL ESTATE CO.LTD
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
NAM VIET GROUP REAL ESTATE CO.LTD

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại NAM VIET GROUP REAL ESTATE CO.LTD

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 53

- 55

- 57 đường Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán nội bộ và dữ liệu chi tiết.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán.
Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).
Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN theo quy định.
Kiểm tra, giám sát các khoản chi phí, đảm bảo đúng quy định và ngân sách.
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi cần thiết.
Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.
Hỗ trợ kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho các bộ phận liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Tổng hợp.
Nắm vững các quy định về thuế, kế toán, chuẩn mực báo cáo tài chính.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA,...) và Excel.
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng tổ chức công việc, giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt.

Tại NAM VIET GROUP REAL ESTATE CO.LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12.000.000 vnđ - 17.000.000 vnđ.
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NAM VIET GROUP REAL ESTATE CO.LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

NAM VIET GROUP REAL ESTATE CO.LTD

NAM VIET GROUP REAL ESTATE CO.LTD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 53-55-57 đường Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

