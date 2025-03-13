Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Trường Thịnh làm việc tại Phú Thọ thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: - 14 Trịnh Lỗi, Phú Thọ Hoà, Thị xã Phú Thọ

Nhân viên kinh doanh

Liên hệ tư vấn, hỗ trợ nhận đơn đặt hàng của khách hàng đại lý camera, đại lý tin học qua điện thoại

Trả lời tin nhắn Zalo/Skype/Fb đặt hàng của khách hàng đại lý camera

Chủ động liên hệ qua điện thoại, nhắn tin… thông báo các chương trình khuyến mãi hàng tháng

Báo cáo kế hoạch đặt hàng theo Tuần

Chủ động sắp xếp lịch làm việc

Làm việc độc lập, làm việc hội nhóm, hỗ trợ đồng nghiệp tại các phòng ban khác.

Kết hợp làm các công việc Văn phòng khác tại công ty.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Giới tính: ưu tiên nữ

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong công việc

Chịu khó, trung thực, có trách nhiệm;

Ưu tiên có kinh nghiệm chốt sale ( không có kinh nghiệm được đào tạo )

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Trường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8-15 triệu + phụ cấp + hoa hồng thưởng (thu nhập trung bình 12tr - 30 Triệu)

Được cung cấp sim điện thoại, máy tính sử dụng

Chế độ du lịch trong và ngoài nước

Môi trường làm việc văn minh,trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Được trang bị điều kiện làm việc tốt nhất, văn phòng khang trang rộng rãi.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước BHXH, BHYT... thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Trường Thịnh

