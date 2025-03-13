Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Trường Thịnh làm việc tại Phú Thọ thu nhập 12 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Trường Thịnh
Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ:
- 14 Trịnh Lỗi, Phú Thọ Hoà, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
Liên hệ tư vấn, hỗ trợ nhận đơn đặt hàng của khách hàng đại lý camera, đại lý tin học qua điện thoại
Trả lời tin nhắn Zalo/Skype/Fb đặt hàng của khách hàng đại lý camera
Chủ động liên hệ qua điện thoại, nhắn tin… thông báo các chương trình khuyến mãi hàng tháng
Báo cáo kế hoạch đặt hàng theo Tuần
Chủ động sắp xếp lịch làm việc
Làm việc độc lập, làm việc hội nhóm, hỗ trợ đồng nghiệp tại các phòng ban khác.
Kết hợp làm các công việc Văn phòng khác tại công ty.
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Giới tính: ưu tiên nữ
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong công việc
Chịu khó, trung thực, có trách nhiệm;
Ưu tiên có kinh nghiệm chốt sale ( không có kinh nghiệm được đào tạo )
Giới tính: ưu tiên nữ
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong công việc
Chịu khó, trung thực, có trách nhiệm;
Ưu tiên có kinh nghiệm chốt sale ( không có kinh nghiệm được đào tạo )
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Trường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 8-15 triệu + phụ cấp + hoa hồng thưởng (thu nhập trung bình 12tr - 30 Triệu)
Được cung cấp sim điện thoại, máy tính sử dụng
Chế độ du lịch trong và ngoài nước
Môi trường làm việc văn minh,trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Được trang bị điều kiện làm việc tốt nhất, văn phòng khang trang rộng rãi.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước BHXH, BHYT... thưởng lễ tết
Được cung cấp sim điện thoại, máy tính sử dụng
Chế độ du lịch trong và ngoài nước
Môi trường làm việc văn minh,trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Được trang bị điều kiện làm việc tốt nhất, văn phòng khang trang rộng rãi.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước BHXH, BHYT... thưởng lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Trường Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI