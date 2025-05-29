Tuyển Kế toán trưởng Xinglijia Vietnam Technology Limited Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Lot Cn 19, Tu Da - An Dao IC, Binh Phu Commune, Phu Ninh District, Phu Tho province, Vietnam, Tx Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

根据法律和公司内部规定规划和实施一般会计任务。

生成会计凭证,并对与公司生产和经营活动相关的业务进行会计核算。

在将会计凭证记录到账簿中之前,请检查会计凭证的准确性和有效性。

应领导的要求准备定期财务报表(月度、季度、年度)和其他报告。

与有关部门进行会计数据比对。

参与公司资产的盘点和检查。

根据规定管理和存储会计凭证。

应上级要求支持与一般会计相关的其他工作。

分析公司的财务状况,提出提高运营效率的建议。

更新并遵守新的会计法规和政策。

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán tổng hợp theo quy định của pháp luật và nội bộ công ty.

Lập chứng từ kế toán và thực hiện tính toán kế toán cho các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi ghi vào sổ sách.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.

Tham gia kiểm kê, kiểm tra tài sản của công ty.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kế toán tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên.

Phân tích tình hình tài chính của công ty và đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

毕业于大学会计或相关专业。

具有至少 3 年在制造公司担任总会计师的经验。

熟练使用会计软件(例如 Misa、Fast Accounting 等)

掌握当前的会计法规和标准。

良好的财务数据分析能力。

有效的工作规划和组织能力。

能够独立工作和团队合作。

诚实、细心、工作细致。

能够熟练使用 Excel 和 Word 软件。

有使用 ERP 业务管理软件的经验者优先。

Tốt nghiệp đại học kế toán hoặc chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Kế toán trưởng tại công ty sản xuất.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (Misa, Fast Accounting,..)

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Kỹ năng phân tích dữ liệu tài chính tốt.

Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch làm việc hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Trung thực, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Word.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP.

Tại Xinglijia Vietnam Technology Limited Company Thì Được Hưởng Những Gì

有竞争力的薪水,根据能力和经验进行谈判。

依法实行社会保险、健康保险和失业保险制度。

假期、春节和工作效率的奖金。

专业和充满活力的工作环境。

职业发展和发展的机会。

公司规定的其他福利制度(如有)。

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thực hiện hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, Tết và năng suất làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ phúc lợi khác do công ty quy định (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Xinglijia Vietnam Technology Limited Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin