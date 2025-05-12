Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÀNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Toà Intracom, Số 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Liên hệ tư vấn chốt đơn khóa học phù hợp cho khách hàng tiềm năng theo nguồn data có sẵn 100 % được Marketing cung cấp.

- Chăm sóc và giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của Công ty.

- Khai thác và nghiên cứu nhu cầu của khách hàng qua điện thoại, zalo, sms...

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng và phát triển kênh khách hàng giới thiệu.

- Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống phần mềm CRM.

- Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Ưu tiêu ứng viên có kinh nghiệm từ 03 tháng làm telesales ngành giáo dục, bảo hiểm, tài chính,...

- Độ tuổi : 1999-2004

- Giới tính: Nữ

- Tinh thần thái độ tốt, chăm chỉ, cầu tiến,..

- Tư duy nhanh nhẹn, ham học hỏi.

- Đam mê kiếm tiền, có mục tiêu phát triển sự nghiệp trong nghề Sale.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÀNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh:

+) Lương gồm: lương cứng từ 6 triệu + lương doanh thu

+) Thu nhập hàng tháng từ 12 triệu tới hơn 30 triệu/tháng

- Thưởng hấp dẫn bao gồm: thưởng nóng, thưởng salecontest, thưởng quý, thưởng năm.

Quyền lợi khác:

- Thưởng tháng 13, thưởng Lễ/Tết

- BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày nghỉ lễ.

- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÀNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin