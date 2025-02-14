Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Hàm Nghi

- Cầu Diễn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng mới: Chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, mở rộng mạng lưới đối tác kinh doanh.
• Xây dựng & duy trì quan hệ với khách hàng (chủ yếu là các bệnh viện, phòng khám…).
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, Chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến kinh doanh sản phẩm, hỗ trợ sản phẩm và tiếp thị sản phẩm của công ty.
• Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng trong khu vực được giao
• Chịu trách nhiệm về các hoạt động tiếp thị sản phẩm như tổ chức hội thảo, sự kiện, hội thảo, webinar, triển lãm, hội nghị.
• Báo giá sản phẩm, thương thảo ký kết hợp đồng, giải quyết công nợ với khách hàng.
• Tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng từ khách hàng, đối tác theo địa bàn thị trường được phân công.
• Đề ra các kế hoạch bán hàng và các hoạt động dịch vụ đảm bảo kế hoạch và doanh số bán hàng trong khu vực được giao.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Thiết bị Y tế, Có kinh nghiệm về Nội soi hoặc các sản phẩm phẫu thuật là một lợi thế.
• Tốt nghiệp: Quản trị kinh doanh, Y dược, Kỹ thuật Y sinh…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 29, tòa Đông, TTTM Lotte, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

