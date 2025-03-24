Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại quốc tế Bảo Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tiếp nhận đơn hàng từ group công ty cung cấp, tư vấn cho khách hàng đăng kí đơn phù hợp.

- Trực Page để lấy data, làm việc trên facebook , tiktok , zalo..đảm bảo đủ số lượng, chất lượng bài đăng phục vụ cho việc chốt sale.

- Hướng dẫn lao động lên đăng kí công ty theo quy định nộp giấy tờ, hồ sơ, giải đáp thắc mắc

- Cập nhật form thông tin của khách hàng vào phần mềm CRM.

- Hỗ trợ báo thông tin trúng tuyển, xuất cảnh cho khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Thái độ hơn trình độ, tối thiểu tốt nghiệp THPT, chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc đang chờ bằng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales, telesales, chăm sóc khách hàng, bán hàng là 1 lợi thế.

Không nói ngọng, nói lắp.

Có tinh thần học hỏi và chịu được áp lực; đam mê kinh doanh, đam mê kiếm tiền.

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH thương mại quốc tế Bảo Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Được cầm tay chỉ việc, làm việc với Sếp có tâm, quản lý có tầm:

Thu nhập: Lương cứng dao động từ 6,000,000 đến 9,000,000 đồng.

Lương cứng khởi điểm 8,000,000 + Thưởng hiệu suất công việc.

(Thu nhập 1 tháng dao động từ 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ).

Thử việc nhận ngay 85% Lương cứng (Kể cả không phát sinh doanh số).

Thời gian thử việc: 1 tháng.

Làm việc 7h/ ngày ( từ 7h45 đến 11h45, nghỉ trưa 1h45 phút, chiều từ 13h30 đến 16h30).

Chính sách thưởng hiệu suất công việc rõ ràng, minh bạch và hấp dẫn.

(thưởng 1 chỉ vàng cho best seller của tháng).

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp và năng động.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động ngay sau khi trở thành nhân viên chính thức.

Được hưởng đầy đủ các chế độ: Nghỉ Lễ - Tết, thai sản, hiếu hỉ..

Được tham gia du lịch tối thiểu lần/năm, các hoạt động teambuilding, year end party của công ty.....

Được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu để nâng cao kỹ năng, chuyên môn và nghiệp vụ.

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ về kĩ năng bán hàng, chốt sale.

Cơ hội lên Leader sau 6 - 12 tháng làm việc với lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Tại văn phòng có trang bị đầy đủ lò vi sóng, tủ lạnh, cây nước nóng lạnh,...để phục vụ nhu cầu ăn trưa của nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại quốc tế Bảo Thịnh

