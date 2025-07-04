Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 69 ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Thiết kế và dựng mô hình 3D: sân khấu, gian hàng triển lãm, booth activation, backdrop, photo booth, …

Dựng Animation 3D & Motion Graphics.

Dựng hình, bố cục, ánh sáng, vật liệu (materials), rendering và compositing.

Thiết kế đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với quá trình thi công thực tế.

Làm việc với bộ phận sản xuất & thi công:Xuất file kỹ thuật, trao đổi với bên thi công đảm bảo độ chính xác và phù hợp với thực tế.

Kiểm tra và hỗ trợ giám sát quá trình sản xuất để đảm bảo bản vẽ được hiện thực đúng như thiết kế.

Theo dõi, cập nhật các xu hướng mới trong thiết kế 3D, motion graphics, công nghệ trình chiếu sự kiện.

Điều chỉnh thiết kế theo phản hồi của đối tác và các bộ phận liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa, Thiết Kế 3D, Truyền Thông Đa Phương Tiện, Nội Thất hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong thiết kế 3D không gian sự kiện, booth triển lãm và motion graphics.

Am hiểu về vật liệu, ánh sáng, kết cấu và cách bố trí không gian thực tế.

Có kiến thức cơ bản về in ấn và thi công để đảm bảo tính khả thi trong thiết kế.

Thành thạo công cụ: 3ds Max, Cinema 4D, Blender, AutoCAD, V-Ray, Corona, Adobe Creative Suite.

Kỹ năng nâng cao: Animation, compositing, texturing và rendering chất lượng cao.

Sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt và nhạy bén với xu hướng thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13M-20M/tháng + Thưởng dự án + Phụ cấp ăn trưa

Được cung cấp các công cụ A.I, Cloud Creative, Canva Pro, Capcut Pro, bản quyền để nâng cao hiệu suất công việc.

Các hoạt động du lịch hàng năm.

Chính sách khuyến khích nhân viên: Quà tặng sinh nhật, quà Tết, thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Đối với nhân viên nữ được nghỉ thêm 1 ngày trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE

