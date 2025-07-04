Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LOGIC LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LOGIC LAB
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 59 Xuân Diệu, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương,
-Có hiểu biết về quy trình tài liệu hóa nghiệp vụ: BRD, SRD, FRS,..
-Có hiểu biết về quy trình tài liệu hóa nghiệp vụ: BRD, SRD, FRS,..
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LOGIC LAB Thì Được Hưởng Những Gì
-Mức lương: 12-20 tr/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LOGIC LAB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI