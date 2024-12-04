Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XE GẮN MÁY THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 29 Triệu

Mức lương 13 - 29 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 2, Toà nhà Sumikura 18H Cộng Hoà Phường 4, Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh||, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 29 Triệu

+ Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Bán Hàng Khu Vực

+ Sản phẩm: Lốp xe máy thương hiệu CEAT & GOODRIDE & MICHELIN

+ Lương và Thưởng: Từ 15 - 30 triệu VNĐ/tháng

1. Mô tả công việc:

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Khám phá và tiếp cận các khách hàng tiềm năng trong khu vực được phân bổ.

- Xây dựng mối quan hệ: Tạo dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng.

- Tư vấn bán hàng: Lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để tư vấn sản phẩm phù hợp.

- Quản lý quá trình bán hàng: Theo dõi và quản lý toàn bộ quy trình bán hàng từ khâu tiếp cận đến khi hoàn tất giao dịch.

- Phát triển thị trường: Xây dựng mạng lưới khách hàng và không ngừng mở rộng thị trường.

- Duy trì sự hài lòng của khách hàng: Đảm bảo khách hàng luôn hài lòng với dịch vụ và sản phẩm của công ty.

- Đánh giá và báo cáo: Thường xuyên đánh giá kết quả kinh doanh và báo cáo cho cấp quản lý.

Với Mức Lương 13 - 29 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu công việc:

- Độ tuổi: Nam/Nữ từ 23-30 tuổi.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán hàng.

- Tính cách: Năng động, nhiệt huyết và đam mê công việc kinh doanh.

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong ngành lốp xe máy là một lợi thế lớn.

- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo Microsoft Office cơ bản.

3. Quyền lợi:

- Thu nhập hấp dẫn: Lương và thưởng cạnh tranh, lên đến 30 triệu VNĐ/tháng.

- Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

- Cơ hội phát triển: Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong công ty.

- Chế độ phúc lợi: Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của pháp luật.

Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi để cùng phát triển sự nghiệp và góp phần đưa những sản phẩm chất lượng cao đến tay người tiêu dùng!

Tại CÔNG TY TNHH XE GẮN MÁY THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Chăm sóc sức khoẻ

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của pháp luật

Đào tạo

Cơ hội phát triển: Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong công ty

Hoạt động nhóm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XE GẮN MÁY THÁI

