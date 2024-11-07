Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 30 Triệu

Mức lương 13 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 Toà nhà Vicem Comatce - số 61 đường Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân

- Liên hệ, tư vấn bán khoá học online cho phụ huynh, học sinh theo nguồn data có sẵn, tỉ lệ chốt cao (30%)

- Chịu trách nhiệm và đảm bảo doanh số được giao.

- Nữ, có 6 tháng kinh nghiệm Telesale/sale các lĩnh vực.

- Nhanh nhẹn, kiên trì, bám đuổi mục tiêu khách hàng.

- Đam mê kiếm tiền, mục tiêu phát triển sự nghiệp trong nghề Telesale/ Sale.

- Độ tuổi : 1993 - 2002

Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hàng tháng từ 13 - 30 triệu+++/tháng, bao gốm:

+ Lương cứng 9-11 triệu.

+ Hoa hồng: 2 - 9%. Thử việc hưởng 100% lương và hoa hồng.

- Thưởng liên tục: thưởng nóng, thưởng best Seller, thưởng tăng tốc theo tuần, tháng, năm.

- Đánh giá điều chỉnh tăng lương 1 tháng/ lần

- Được tặng bộ sản phẩm học Tiếng Anh online trọn đời ngay khi nhận việc tại Edupia.

- Thưởng tháng 13, thưởng Lễ/ Tết

- BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ

- Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại

- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

