Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ MCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ MCORP
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Ellipse số 110 Trần Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng quan hệ đối tác với các kênh tiền điện tử, đại lý và KOL địa phương để thúc đẩy nhận thức và sự tương tác với thương hiệu
Thiết lập và quản lý các mối quan hệ bền chặt, liên tục với các đối tác kênh và đại lý để đảm bảo sự hợp tác hiệu quả
Phát triển và thực hiện các chiến dịch thu hút người dùng nhằm mục đích thúc đẩy khối lượng giao dịch và sự tương tác chung của người dùng
Mở rộng nguồn lực thông qua quan hệ đối tác thương hiệu chiến lược và quản lý các nỗ lực hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh
Đáp ứng và vượt qua các Chỉ số hiệu suất chính (KPI) của từng cá nhân để góp phần vào thành công chung của nhóm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh, tốt nhất là trong ngành tài chính hoặc tiền điện tử
Có mạng lưới hiện có trong cộng đồng tiền điện tử, tài chính hoặc KOL; các mối quan hệ chặt chẽ là một lợi thế
Thành thạo tiếng Trung , cho phép giao tiếp hiệu quả trong môi trường toàn cầu hóa
Tham gia tích cực vào cộng đồng tiền điện tử, với sự hiểu biết sâu sắc về xu hướng thị trường và các cơ hội mới nổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ MCORP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và các ưu đãi gắn liền với hiệu suất
Thu nhập: Thỏa thuận, tùy theo năng lực
Có cơ hội phát triển trong một công ty tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng
Được tiếp cận với những hiểu biết sâu sắc và mạng lưới tiên tiến trong ngành
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước sau 2 tháng thử việc.
Công ty hỗ trợ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ MCORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ MCORP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: - Trụ sở chính: số 53 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế - Chi nhánh Hà Nội: Tòa Ellipse - số 110 Trần Phú, Hà Đông, Thành phố Hà Nội - Chi nhánh Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

