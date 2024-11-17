Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ MCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Ellipse số 110 Trần Phú, Hà Đông

Xây dựng quan hệ đối tác với các kênh tiền điện tử, đại lý và KOL địa phương để thúc đẩy nhận thức và sự tương tác với thương hiệu

Thiết lập và quản lý các mối quan hệ bền chặt, liên tục với các đối tác kênh và đại lý để đảm bảo sự hợp tác hiệu quả

Phát triển và thực hiện các chiến dịch thu hút người dùng nhằm mục đích thúc đẩy khối lượng giao dịch và sự tương tác chung của người dùng

Mở rộng nguồn lực thông qua quan hệ đối tác thương hiệu chiến lược và quản lý các nỗ lực hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh

Đáp ứng và vượt qua các Chỉ số hiệu suất chính (KPI) của từng cá nhân để góp phần vào thành công chung của nhóm

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh, tốt nhất là trong ngành tài chính hoặc tiền điện tử

Có mạng lưới hiện có trong cộng đồng tiền điện tử, tài chính hoặc KOL; các mối quan hệ chặt chẽ là một lợi thế

Thành thạo tiếng Trung , cho phép giao tiếp hiệu quả trong môi trường toàn cầu hóa

Tham gia tích cực vào cộng đồng tiền điện tử, với sự hiểu biết sâu sắc về xu hướng thị trường và các cơ hội mới nổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ MCORP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và các ưu đãi gắn liền với hiệu suất

Thu nhập: Thỏa thuận, tùy theo năng lực

Có cơ hội phát triển trong một công ty tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng

Được tiếp cận với những hiểu biết sâu sắc và mạng lưới tiên tiến trong ngành

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước sau 2 tháng thử việc.

Công ty hỗ trợ thiết bị làm việc

