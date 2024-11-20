Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Mức lương
2 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 2 - 20 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng trên data có sẵn. Quản lý danh mục khách hàng được phân giao
- Thực hiện mời sử dụng sản phẩm theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của Khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ
- Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN và sự hài lòng của khách hàng
- Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 2 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 ... các trường đại học, cao đẳng... có mong muốn trở thành nhân viên của MBbank
Ứng viên có đam mê và định hướng làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng
Thái độ tích cực, nhanh nhẹn, cầu tiến, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6. Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học đối với các bạn sinh viên
KHÔNG áp doanh số
Được đào tạo và hỗ trợ phát triển các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
Ký hợp đồng lao động với ngân hàng TMCP Quân Đội MBBank - chi nhánh Ba Đình
HỖ TRỢ DẤU & đánh giá thực tập phục vụ việc viết chuyên đề thực tập
Được trải nghiệm, học hỏi kinh nghiệm thực chiến từ môi trường làm việc chuyên nghiệp thuộc top ngành ngân hàng
Thu nhập tương xứng với năng lực, tưởng thưởng nếu có thành tích nổi bật
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
