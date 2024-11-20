Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 20 Triệu

Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 20 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Mức lương
2 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 2 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng trên data có sẵn. Quản lý danh mục khách hàng được phân giao
- Thực hiện mời sử dụng sản phẩm theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của Khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ
- Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN và sự hài lòng của khách hàng
- Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 2 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 ... các trường đại học, cao đẳng... có mong muốn trở thành nhân viên của MBbank
Ứng viên có đam mê và định hướng làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng
Thái độ tích cực, nhanh nhẹn, cầu tiến, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6. Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học đối với các bạn sinh viên
KHÔNG áp doanh số
Được đào tạo và hỗ trợ phát triển các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
Ký hợp đồng lao động với ngân hàng TMCP Quân Đội MBBank - chi nhánh Ba Đình
HỖ TRỢ DẤU & đánh giá thực tập phục vụ việc viết chuyên đề thực tập
Được trải nghiệm, học hỏi kinh nghiệm thực chiến từ môi trường làm việc chuyên nghiệp thuộc top ngành ngân hàng
Thu nhập tương xứng với năng lực, tưởng thưởng nếu có thành tích nổi bật
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-2-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job253448
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIẢN ĐƠN
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIẢN ĐƠN
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA
Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 85 - 30 triệu Toàn thời gian tại Nghệ An
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Nghệ An Nam Định Đã hết hạn 85 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 2 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Tuyển Sale Manager thu nhập Trên 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AIA exchange
Tuyển Tư Vấn Tài Chính thu nhập Trên 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
AIA exchange
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ BIDV METLIFE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ BIDV METLIFE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ MCORP
Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ MCORP
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIẢN ĐƠN
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIẢN ĐƠN
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA
Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 85 - 30 triệu Toàn thời gian tại Nghệ An
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Nghệ An Nam Định Đã hết hạn 85 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 2 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Tuyển Sale Manager thu nhập Trên 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AIA exchange
Tuyển Tư Vấn Tài Chính thu nhập Trên 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
AIA exchange
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ BIDV METLIFE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ BIDV METLIFE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ MCORP
Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ MCORP
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất