Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 20 Triệu

Mức lương 2 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 5 người Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình

- Tìm kiếm khách hàng trên data có sẵn. Quản lý danh mục khách hàng được phân giao

- Thực hiện mời sử dụng sản phẩm theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của Khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ

- Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN và sự hài lòng của khách hàng

- Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp

Sinh viên năm 3,4 ... các trường đại học, cao đẳng... có mong muốn trở thành nhân viên của MBbank

Ứng viên có đam mê và định hướng làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

Thái độ tích cực, nhanh nhẹn, cầu tiến, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6. Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học đối với các bạn sinh viên

KHÔNG áp doanh số

Được đào tạo và hỗ trợ phát triển các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng

Ký hợp đồng lao động với ngân hàng TMCP Quân Đội MBBank - chi nhánh Ba Đình

HỖ TRỢ DẤU & đánh giá thực tập phục vụ việc viết chuyên đề thực tập

Được trải nghiệm, học hỏi kinh nghiệm thực chiến từ môi trường làm việc chuyên nghiệp thuộc top ngành ngân hàng

Thu nhập tương xứng với năng lực, tưởng thưởng nếu có thành tích nổi bật

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

