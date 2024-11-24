Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Hội sở Ngân hàng MB
- 21 Cát Linh, Đống Đa, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chủ động liên hệ với khách hàng theo data được ngân hàng cung cấp.
Tiếp nhận cuộc gọi/tin nhắn của khách hàng qua kênh IB (Inbound/CSKH) để hỗ trợ xử lý kịp thời các vấn đề của khách hàng.
Giới thiệu, tư vấn và mời khách hàng sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng.
Phối hợp với các phòng ban trong trung tâm để kịp thời giải quyết vấn đề của khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ, tuổi từ 20 trở lên.
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.
Có giọng nói chuẩn: Không nói ngọng, không nói lắp, không nói giọng địa phương.
Có kinh nghiệm về sales, telesales, hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.000.000 – 15.000.000
Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc tại ngân hàng
Được tham gia đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ ngân hàng, hỗ trợ 1 triệu/khóa đào tạo
Ký hợp đồng và đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của PL và công ty
Hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm và các phúc lợi khác (thưởng lễ tết, sinh nhật...)
Được thưởng năng suất/nhân viên xuất sắc
Được làm việc trong môi trưởng chuyên nghiệp, thương hiệu lớn, văn phòng xịn xò
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Bank
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA
