Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Hội sở Ngân hàng MB - 21 Cát Linh, Đống Đa, Quận Hai Bà Trưng

Chủ động liên hệ với khách hàng theo data được ngân hàng cung cấp.

Tiếp nhận cuộc gọi/tin nhắn của khách hàng qua kênh IB (Inbound/CSKH) để hỗ trợ xử lý kịp thời các vấn đề của khách hàng.

Giới thiệu, tư vấn và mời khách hàng sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng.

Phối hợp với các phòng ban trong trung tâm để kịp thời giải quyết vấn đề của khách hàng.

Nam/nữ, tuổi từ 20 trở lên.

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

Có giọng nói chuẩn: Không nói ngọng, không nói lắp, không nói giọng địa phương.

Có kinh nghiệm về sales, telesales, hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 – 15.000.000

Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc tại ngân hàng

Được tham gia đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ ngân hàng, hỗ trợ 1 triệu/khóa đào tạo

Ký hợp đồng và đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của PL và công ty

Hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm và các phúc lợi khác (thưởng lễ tết, sinh nhật...)

Được thưởng năng suất/nhân viên xuất sắc

Được làm việc trong môi trưởng chuyên nghiệp, thương hiệu lớn, văn phòng xịn xò

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Bank

